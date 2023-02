Cong tamang duda na matatapos Metro Manila subway

Duda si House Committee on Transportation chairperson at Antipolo City Rep. Romeo Acop kung matatapos sa itinakdangoras ang Metro Manila Subway project.

Sa briefing ng komite, sinabi ni Acop na lahat ng railway project ng Department of Transportation (DOTr) ay nade-delay dahil saproblema sa right-of-way (ROW).

“Kasi napapansin ko kapag binasa ko lahat ng project, ang lakina ng delay natin eh. Now we have the subway rail, which would be finished by 2028 according to your pronouncements. Pero, magpustahan po tayo siguro, Usec, hindi matatapos ng 2028 ‘yan because of right of way issues,” sabi ni Acop kay DOTr Undersecretary Cesar Chavez.

Pinuna rin ni Acop na nauuna pang dumating ang mga binilingtren bago pa man matapos ang mga riles na daraanan nito.

“Kasi nakikita ko ‘yung pattern, ROW palagi ‘yung nagigingdahilan (ng delays). Kaya nga ‘yung sinasabi ko, bago tayogagawa ng bahay, bibili muna tayo ng lupa kung saan natinggagawin ‘yung bahay. Dito, nauuna ‘yung gumagawa tayo ng bahay, ‘yung materyales, wala naman lupa tayong paggagawanng bahay I do not know what you think about this perosimpleng-simple lang ‘yung analogy ko eh,” dagdag pa ni Acop.

Sagot naman ni Chavez, “Agree with you completely, Mr. Chair.” (Billy Begas)