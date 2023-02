Chanelle Avaricio swak sa final round

SUMULONG si Chanelle Avaricio sa last two round finals nang makapagsalba ng two-over 74 (38-36), pero kinapos naman ng isang palo si top amateur Lois Kaye Go para sumablay sa kalahatian ng 10th Thai Ladies Professional Golf Association Tour 2023 Leg 2 NSDF Ladies Classic Huwebes ng hapon sa Treasure Hill Golf Club sa Chonburi, Thailand.

Kasama ang 77 sa opening, may 151 ang nakatatlong korona sa ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.)-10th Ladies Philippine Golf Tour 2022, upang humanay sa walo sa pang-43 pwesto sa 61 mga umusad mula sa 96 starters.

Iwan siya ng 17 palo kay Thai ace PK Kongkraphan na nag-67 uli para sa 134, tatlong hambalos sa kababayang si first leg winner Natthakritta Vongtaveelap (69-137).

Dehins umabot si Go sa Top 50 at tie sa birdie-less 76 pa-154. (Ramil Cruz)