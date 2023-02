Boss Emong napiling PSA Horse of the Year

BIBIGYAN ng parangal ang kabayong si Boss Emong sa magaganap na San Miguel Corporation-Philippine Sportswriters Association (SMC-PSA) Annual Awards Night sa Marso 6 sa Grand Ballroom ng Diamond Hotel.

Hihirangin si Boss Emong bilang PSA Horse of the Year matapos magpasiklab sa mga stakes at regular race sa taong 2022.

Isa sa mga matitikas na kabayo si Boss Emong, pinagwagian nito ang Philracom-PCSO Silver Cup nakaraang taon.

Si Boss Emong na mula sa lahi nina Dance City at Chica Una ay pag-aari ni Atty. Kennedy Morales.

Pinagharian din ni Boss Emong ang Philracom Chairman’s Cup noong Mayo, 2022 na ginanap sa Metro Turf, sa Tanauan City sa Batangas.

Makakasama ni Boss Emong sa parangal si Jessie Basilio Guce bilang Jockey of the Year. (Elech Dawa)