‘Bata’ ni Marcos kontra sa lusaw PS-DBM

Nanindigan si Budget Secretary Amenah Pangandaman na mas mabuti pa rin ang centralized procurement kung saan bultuhanang pagbili ng pamahalaan para sa mga supplies nito.

Sa isang pahayag kahapon, sinabi ni Pangandaman nasinusuportahan niya ang Procurement Service ng Department of Budget and Management (DBM) ngunit ipaglalaban niya ang restructuring nito at ang pag-amyenda sa Government Procurement Reform Act.

Maaalalang matindi ang batikos sa Procurement Service noongpanahon ng pandemya nang binili nito ang mga face shield at iba pang mga supplies na kailangan sa pagresponde sa COVID-19 sa napakamahal na presyo sa Pharmally na bagong kompanyalamang. Ang Procurement Service din ang pasimuno sa pagbiling mga sobrang mahal na laptop na lumang modelo para saDepartment of Education.

“Centralized procurement is still more advantageous to the government and its people,” sabi ni Pangandaman.

Sa teorya at para sa mga malalaking kompanya, nakamumuraang kanilang pagbili kapag mas madami ang kanilang mgakinukuha.

Sabi ng DBM, digitalization at ang pagsusulong ng green public procurement ang ilan lamang sa mga repormang sinusulong na ngayon sa kagawaran. (Eileen Mencias/Aileen Taliping)