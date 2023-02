Aktres isinabit sa crypto scam ng ex-dyowa

Kinuwestyon ng Seoul Southern District Prosecutors’ Office ang Korean actress na si Park Min-young kaugnay sa mga kasong kinasasangkutan ng ex-boyfriend nito na may-ari ng Bithumb, ang pinakamalaking cryptocurrency exchange sa South Korea.

Ginisa ng prosekus­yon ang bida ng ‘What’s Wrong With Secretary Kim’ kung nakinabang ito at ang kanyang pamil­ya sa mga ilegal na transaksyon ng kompanya ng dating karelasyon na si Kang Jong-hyun.

Gayunman, nilinaw ng prosekusyon na ipinatawag ng korte ang aktres bilang posibleng testigo laban kay Kang at hindi para kasuhan din ito.

May hinala ang prosekusyon na nagsabwatan ang 41-anyos na negosyante at pamil­ya nito sa pag-iisyu ng convertible bond at pagkamal ng pera sa pamamagitan ng pagtaas ng stock price ng Bithum.

Nahaharap si Kang sa mga kasong pag­lustay ng pera ng isa nitong kasosyo. Inakusahan din ang kapatid niyang si Kang Ji-yeon, pinuno ng kiosk supplier na Inbiogen, ng tangkang pagwaldas at pagmamanipula sa pondo ng kompanya.

Nauna nang itinanggi ni Park na wala siyang kinalaman at lalong wala siyang pakialam anuman ang maging buhay nito.