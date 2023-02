2 mangingisda nalambat sa ‘tobats’, boga

Dalawang mangi­ngisda ang nalambat ng mga awtoridad matapos silang mabitag at makumpiskahan ng higit P100,000 halaga ng hinihinalang shabu at baril sa buy-bust operation sa Navotas City noong Miyerkoles.

Kinasuhan ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspek na sina Williezer Ramos, 38-an­yos at Raymark Gutierrez, 25-anyos, kapwa residente ng Barangay Tangos sa lungsod.

Sa ulat ng Station Drugs Enforcement Unit (SDEU), ikinasa ang buy-bust operation laban sa mga suspek sa Badeo St., Barangay San Roque, Navotas City bandang alas-11:29 ng gabi kung saan ay agad silang dinakip matapos makaiskor ng P1,000 halaga ng shabu ang isang operatiba.

Nasamsam sa kanila ang 21.1 gramo ng shabu na may market price na P146,200 at isang homemade cal. 38 na may limang bala. (Orly Barcala)