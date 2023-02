Lady Blazers liyamado sa NCAA women’s volley

Mga laro Sabado:

(San Andres Sports Complex)

12:00noon — CSB vs San Sebastian

3:00om — Arellano vs JRU

KAHIT nawala sa koponan si last season MVP at team captain Mycah Go, patuloy pa ring paborito ang defending champion De La Salle-College of Saint Benilde Lady Blazers na paniguradong pangungunahan ni Finals MVP Jhasmin Gayle Pascual na sisimulan ang kampanya kontra San Sebastian College-Recoletos Lady Stags sa 98th season ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) women’s volleyball tournament, Sabado, sa San Andres Sports Complex sa Manila.

Naniniwala si Pascual na kahit kampeon ang kanilang koponan ay magiging matindi ang kompetisyon ngayong season dahil lahat ng kalahok ay nagpalakas.

Magtatapat ang Lady Blazers at Lady Stags sa alas-12 ng tanghali.

“Hindi namin iniisip na champion kami, iniisip namin na back to zero ulit kami kasi magsa-start na ng bagong season. ‘Yung season last year ay tapos na ‘yun,” wika ni Pascual. “‘Yung season this year ay panibago na so lahat ng teams magsisimula ulit sa zero so pare-parehas lang naman kami.”

Bukod kay Pascual, ipaparada rin ng Jerry Yee-led na Lady Blazers ang halos kumpletong lineup na binubuo nina team captain at setter Cloanne Mondoñedo, heavy-hitter Jade Gentapa, middle blockers Michelle Gamit at Cristy Ondangan na winalis ang Season 97 sa 16-0 kartada sa eliminasyon.

Makakatapat ng Lady Blazers ang mas may karanasang grupo ni coach Roger Gorayeb na Lady Stags na binubuo nina top rookie Kath Santos, Vea Sison, Amaka Tan, Jewelle Bermillio, Tina Marasigan at KJ