UAAP Season 85 Team Preview: Shiela Mae Kiseo bagong kamador ng Lady Tamaraws

WINNINGEST team ang Far Eastern University Lady Tamaraws sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) sa 29 korona.

Pero higit isang dekada nang nawala ang tulis ng mga sungay ng koponan na susubukang maibalik ni dating league MVP at kasalukuyang coach Cristina Salak at bagong team captain Shiela Mae Kiseo.

Kasunod ng nakakalungkot na 1-13 kartada sa nagdaang 84th season, nagpaalam na sa koponan si coach George Pascua.

Nahaluan rin ng kontrobersiya ang Lady Tamaraws sa kalagitnaan ng kampanya sa Season 84 nang iwan ang koponan ni hitter Lycha Ebon at Mary Martha Mora.

Kamakailan din, lumipat sa Adamson Falcons si Barbie Jamili.

“Yung natutunan ko sa experience na nangyari is parang kailangan kong maging matured enough to handle them. Lalo na ‘yung mga sisters ko, mga teammates ko kung paano ko maipakita sa kanila ‘yung tama na makakatulong sa team namin,” pahayag ni Kiseo sa isang report.

“’Yung ginawa po ni coach Tina sa amin is dahan-dahan lang siyang nag-approach sa amin. And kami rin dahan-dahang nagiging comfortable sa kanya. Kaya ngayon nagiging ano na kami sa bawat isa, more open,” saad ng 5-foot-6 hitter.

Patuloy na makakasama ni Kiseo sa koponan sina playmaker Christine Ubaldo, Ann Roselle Asis, Chenie Tagaod, Jean Asis, liberos Alexandra Juangco at Joann Faith de Guzman, Jovelyn Fernandez, Julianne Moraes at Nikka Ann Medina. (Gerard Arce)