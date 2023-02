Tsinoy nag-ala-Rambo; mag-hipag, kaibigan bumulagta, 1 pa kritikal

Tatlong babae ang bumulagta habang kritikal ang asawa ng isa sa mga ito matapos silang pagbabarilin ng naburyong na Filipino-Chinese sa Caloocan City nitong Miyerkoles.

Dead on the spot sina Lourma Orbe, 73, biyuda; hipag na si Angelica Orbe, 39, kapwa residente ng Gen. Luna St., Barangay 10 at kaibigan nilang si Mary Jane Abary, 48.

Nagtamo ang mga ito ng mga tama ng bala ng cal. 9mm pistol sa iba’t ibang bahagi ng katawan.

Agaw-buhay naman at nakaratay sa Caloocan City Medical Center (CCMC) ang asawa ni Angelica na si Christian, 38, na walang ring habas na pinagbabaril ng suspek na si William Jaymee Sy, 46, binata, kapitbahay ng mga biktima.

Sa imbestigasyon ng mga tauhan ni P/Col. Ruben Lacuesta, hepe ng Caloocan City Police Station, nangyari ang krimen sa kanto ng Gen. Luna at 5th street bandang alas-7:09 ng gabi.

Naglalakad umano ang tatlong babae pauwi nang pagbabarilin sila ng suspek na nasa ikalawang palapag ng bahay nito. Narinig ng anak ni Lourma ang putok kaya lumabas ito ng bahay habang karga ang anak. Pinaputukan din ito ng suspek pero nakaligtas ito.

Lumabas din si Chirstian at nakitang duguang nakahandusay ang asawa at kapatid niya. Pinaputukan din ito ng suspek habang palapit sa mga ito.

Hindi naman nanlaban ang suspek nang dakpin ng mga pulis. Nakuha sa kanya ang isang unit ng glock 17 9MM pistol, isang magazine na may 23 bala, isang unit ng Amadeo Rossi cal. 38 revolver na may anim na bala, isang unit ng Akkan 12 gaugae ng shotgun na may 12 gauge at isang balisong.

Wala umanong alitan ang dalawang pamilya maliban sa pagiging buryong ng suspek sa nakalipas na mga araw. (Orly Barcala)