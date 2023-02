Staff ng senador sinipa sa nakaw na halik

Sino raw itong tauhan ng senador ang hindi na pinabalik sa trabaho dahil sa kakaibang trip kapag nalalasing?

Tsika ng isang Marites kay Mang Teban, may ugali raw kasi itong la-laking staff na kapag nalalasing ay nanghahalik ng kasamahan sa trabaho as in isa siyang ‘kissing bandit’.

Buti raw sana kung dinadaan lang sa biro ang mga nakaw na halik ni mokong, eh may halong malisya na raw ito as in ginagawa niya ito tuwing nalilibugan.

Eh paano ba naman kasi, maskulado si kolokoy pero ang ninanakawan ng halik ay mga lalaking kasamahan din sa trabaho.

Pati na ang mga babaeng kasamahan sa trabaho, kahit hindi naman minamanyak, natatakot na rin dahil baka isang araw ay sila naman ang pagbalingan ni kolokoy.

Kung hindi lang daw kasamahan sa trabaho, aba’y matagal na nilang binugbog si kissing bandit.

Nakarating naman sa kaalaman ng senador ang baho ng kanyang staff kaya hindi na niya ito pinabalik sa trabaho. Natakot siguro ang senador na baka pati siya ay nakawan din ng halik kapag nakasama niya ito sa inuman.

Clue. Ang senador na may da¬ting staff na kissing bandit ay hilig maglakwatsa lalo na kung weekend.