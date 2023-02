SRA kaladkad sa asukal smuggling

Nanindigan si Senador Risa Hontiveros na maituturing na ‘technical smuggling’ ang importasyon ng asukal sa bansa dahil sa nauna pang dumating ang asukal kaysa sa Sugar Order No. 6 ng Sugar Regulatory Administration (SRA) para sa importasyon ng 440,000 metriko tonelada ng asukal.

Ayon kay Hontiveros, maraming dapat ipaliwanag ang Department of Agriculture (DA) kaugnay ng bagong pag-isyu ng order na pumapayag sa importasyon ng asukal sa bansa.

“The absence of the signature of the President on Sugar Order No. 6 is probably the least of my questions. Andami kong katanungan. Una, where did they get the volume of 440,000MT when three major federations of sugar producers pushed for only 330,000MT?” tanong ni Hontiveros.

“Puwede bang sabihin ng DA na sa tatlong trader lang, at etsapwera na ang iba kahit sila ay nag-apply at eligible importers naman? Hindi ba ito favoritism at virtual monopoly?” pag-usisa pa niya.

“Lastly, matanong ko lang, can a Sugar Order be retroactive and legitimize the entry of imported sugar that arrived before the SO’s issuance? Because if we follow the law, imported sugar not covered by a sugar order is technically smuggled. Sino ang nag-smuggle? Sino ang nagbasbas?” ani Hontiveros.

Nagreklamo na ang Philippine Sugar Millers Association na 260 container ng asukal ang ibinaba sa Port of Batangas noong Pebrero 9 at pinayagan ng Bureau of Customs na ilabas kahit walang order mula sa SRA.

Ayon sa PSMA, noong Lunes lamang inanunsyo ang pag-angkat ng 440,000 tonelada ng asukal kaya hindi maaaring maging sakop ng SO No. 6 ang duma¬ting sa Batangas. (Dindo Matining)