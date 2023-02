Sex symbol na si Raquel Welch pumanaw na

Namaalam na ang international sex symbol na si Raquel Welch sa edad na 82. Ayon sa manager ni Welch na tahimk na pumanaw ang aktres “after a brief illness” sa Los Angeles.



Nakilalang sex symbol si Raquel noong ’60s and ’70s. Hindi malilimutang ng maraming kalalakihan ang paglabas niya sa pelikulang One Million Years B.C. noong 1966 kunsaan suot niya ay deerskin bikini na kita ang hubog ng kanyang katawan. Naging isa sa best-selling movie posters iyon in cinema history.

Born Jo Raquel Tejada sa Chicago, Illinois on September 5, 1940, in Chicago, Illinois. Ang ama niya ay taga-Bolivia samantalang ang ina niya ay American with English ancestry. Noong lumipat ang kanyang pamilya sa San Diego, California, nag-aral siya ng ballet at sumali sa mga beauty pageants. Ang biggest title na napanalunan niya ay ang state title na Maid of California.



Nagtapos sa San Diego State College si Raquel on a theater arts scholarship at nagtrabaho siya bilang weather girl sa isang local TV station. Naging cocktail waitress at model din siya for Neiman Marcus.



Nakagawa ng higit na 30 films si Raquel kabilang na rito ang una niyang pelikula na Fantastic Voyage, Sex Quartet, The Oldest Profession, The Biggest Bundle of Them All, Fathom, Lady In Cement, 100 Rifles, Myra Breckinridge, The Beloved, Kansas City Bomber, The Wild Party, The Last Of Sheila, Animal at The Three Musketeers kung nanalo siya ng Golden Globe Award. Huli niyang pelikula ay How To Be A Latin Lover noong 2017.



Nagkaroon ng ilang business si Raquel tulad ng kanyang yoga program na Total Beauty and Fitness noong 1984 at ang ang Raquel Welch wig collection na HAIRuWEAR na na-feature sa series na Sex And The City. Naging face din siya ng MAC Cosmetics Beauty Icon Series noong 2007.



Tinanghal si Raquel bilang “100 Sexiest Stars in Film History” ng Empire magazine in 1995 and was ranked #3 in Playboy’s “100 Sexiest Stars of the 20th Century.”



Kinasal si Raquel ng apat na beses: James Welch (1959-1964), Patrick Curtis (1967-1972), Andre Weinfeld (1980-1990) and Richard Palmer (1999-2004). Nagkaroon siya ng dalawang anak na sina Tahnee and Damon Welch. (Ruel Mendoza)