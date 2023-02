Ryza bastos, inggrata sa Kapuso

Muling nasasalang sa bardagulan si Ryza Cenon na may kaugnayan sa nilalabasang serye na “FPJ’s Batang Quiapo”.

Binabaril si Ryza ng mga maanghang na salita ng mga netizen dahil sa pag-post niya sa naitalang rating ng Kapamilya serye na katapat ng rating ng drama show sa Kapuso network.

Doble ang rating sa nakuha ng Batang Quiapo base sa re-tweet ni Ryza, dahilan para balatan sya ng fanatiko ng GMA.

Binahagi ni Ryza ang ratrat sa kanya ng netizen, kung saan inisa-isa nito ang pagiging ingrata at insensitive raw ng aktres.

Isang home grown Kapuso star si Ryza bago sya gumawa ng ilang project sa ABS-CBN.

Resbak naman ni Ryza, “KJ yarn? Una sa lahat mukha ko pinagtatawanan nyo sa mga memes niyo. Wala rin akong sinabi masama sa GMA. Kesa ma-stress ako, kagaya mo e maki-ride nalang ako para happy lang. Wala naman akong tinatapakan, sa totoo lang sarili ko nga tinatawanan ko e. Kasi ako yung nakalagay!”

Darryl Yap pinakamayamang Pinoy direktor

Siguradong lalong manggangalaiti na naman ang mga kontra at iiyak na naman ang mga ito sa inis dahil napipintong madagdagan ang datung ng kontrobersyal na si Darryl Yap sa halagang P500,000 bago at kahit matapos na ang showing ng lalabas na movie sa March 1, ang “Martyr or Murderer.”

Sa vlog ay binalita ni Darryl na magbebenta siya ng merchandise ng nasabing pelikula simula sa araw na ito sa halagang P1,000 bawat isa.

Sa ngayon ay 500 piraso na ang nailalabas ni Darryl na magiging available sa mga online shopping app at sa website na kanyang sinabi sa vlog.

Bukod sa design ng MOM, asahan ang signature ng halos lahat ng mga artista partikular na ng mga lead cast sa ibebentang t-shirt.

Sinabi na ni Darryl sa nakaraang presscon ng MOM na may bahagi siya sa kikitain ng kanyang pelikula.

Posibleng ang pagbebenta ng t-shirt ay maaring porsiyento lang ang magiging parte ng Viva Films na siyang co-producer ng nabanggit na direktor.

Kaya naman kalahating milyong piso na agad ang aasahang mapupunta sa bulsa ni Darryl kapag nabenta ang mga t-shirt at madadagagan pa ito kung kukulangin pa.

Hindi lang kasi sa local mabibili ang t-shirt kundi ibebenta rin ito sa mga OFWs worldwide sa mga shopping site at sa tuwing dadalo ang direktor kasama ang ilan na mga cast sa bansang paglalabasa ng MOM.

To date si Darryl na ang pinakamayaman na Pinoy film director sa local showbiz dahil sa estado nito at box-office returns ng kanyang mga pelikula. Considering na apat na taon pa lang ito sa showbiz at 34 years old pa lang.