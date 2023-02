Romualdez sumaklolo sa 12K trabahador ng Central Azucarera

Nangako si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na diringgin ang hinaing ng may 12,000 manggagawang bukid na naapektuhan ng pagsasara ng Central Azucarera Don Pedro Inc. (CADPI) sa Nasugbu, Batangas.

Humarap si Romualdez kina Sugar Folks Unity for Genuine Agricultural Reform spokesman Christian Bearo, Pagkakaisa ng mga Manggagawang Bukid sa Tubuhan (Pamatu) Batangas First District President Nasiancino Roxas, at iba pa upang dinggin ang kanilang hinaing.

Habang nasa pagpupulong ay tinawagan ni Romualdez sina Batangas Gov. Hermilando Mandanas at Batangas Rep. Eric Buhain upang pag-usapan ang mga posibleng solusyon. Pinayagang makinig ang mga manggagawa sa pag-uusap.

Kinilala rin ni Romualdez ang kahalagahan ng mga magsasaka at manggagawang bukid upang magkaroon ng seguridad sa pagkain ang bansa.

“Kailangan nating mapabuti ang kalagayan ng ating mga magsasaka sa tubuhan at matiyak ang sapat na suplay ng asukal. I thank our farmers for working tirelessly for our nation,” dagdag pa ni Romualdez.

Sinabi rin ni Romualdez na puspusan ang pagtatrabaho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang dumami ang produksyon ng pagkain sa bansa. (Billy Begas/Eralyn Prado)