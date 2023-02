Rabiya, Jeric kaloka tukaan sa IG

Hindi rin talaga nakatiis si Jeric Gonzales at talagang pinost ang pagmamahal niya kay Rabiya Mateo.

Bongga rin naman kasi ang relasyon nina Jeric at Rabiya. On and off talaga, na parang akala moa yaw na, then balikan, then ayaw na talaga, then heto na nga.

Although alam naman namin na nagkabalikan ang dalawa noon pa, pero sinabihan yata sila na huwag na munang ilantad ang relasyon nila, para hindi masyadong magulo, o walang masyadong nakikialam.

Pero dahil sa Araw ng mga Puso, talagang pinaramdam ni Jeric ang matinding pagmamahal kay Rabiya. Dedma na siya kung may mga maapektuhan man.

At bongga ng mga photo nila dahil super lambingan at may halikan pa, ha! Tukaan to the max.

“Hindi pa siguro late para bumati? Happy valentines my love @rabiyamateo I will and always love you!” sabi ni Jeric, na leading man nga sa ‘Mga Lihim ni Urduja’ ng GMA-7.

Na sinagot naman ni Rabiya na, “I love you @jericgonzales07. Blessed to spend 2 Valentine’s dates with you.”

Oh, may aangal pa ba? (Rb Sermino)