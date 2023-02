Pre-nup agreement nina Maggie, Victor pinakalat

Taliwas sa dokumentong ipinakita ni Maggie Wilson na wala silang pre-nuptial agreement ng kanyang estranged husband na si Victor Consunji, may lumabas ngayong kopya ng kasunduan na nilagdaan nilang mag-asawa noong December 10, 2010.

Magugunitang sa kanyang Instagram Story, ipinakita ni Maggie ang certification na mula sa civil registrar ng Bacacay, Albay na nagsasaad na wala silang pre-nup ni Victor.

“This is to certify that spouses Victor Sid Blanco Consunji and Margaret Nales Wilson have no record of any Pre-Nuptial Agreement in the office of the Municipal Civil Register, Bacacay,” ayon sa dokumentong ipinakita ni Maggie na may petsang Feb 14, 2022.

Sagot ito ni Maggie sa naunang pahayag ni Victor na ipatutupad niya ang pre-nup agreement nang walang konsiderasyon.

Subalit naglabas ng kopya ng pre-nup agreement ang pahayagang Manila Bulletin.

Sa paglabas na ito ng pre-nup agreement, wala pang opisyal na pahayag ang magkabilang kampo.