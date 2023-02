PH wrestling target 6 ginto

DALAWANG Fil-Foreigner wrestler ang ipaparada ng National wrestling squad upang pangunahan ang misyong maibalibag ang anim na gintong medalya sa darating na 32nd Southeast Asian Games sa Mayo 5-17 sa Cambodia.

Determinadong makabawi ang nationals sa bagong edisyon ng biennial meet matapos makulelat sa ginto sa nagdaang Vietnam Games noong isang taon para makuntento lamang sa pitong pilak at limang tanso.

Nakatakdang sandalan ng Philippine wrestling team si Fil-German Chlovelle Van Mier sa men’s under-67kgs ng Greco Roman, gayundin si Filipino-American Ariana Carpio sa women’s under-57kgs freestyle event.

Nagdesisyong lumipat ang 24-anyos na dating German national wrestler sa panig ng Pilipinas matapos magsimulang mag-aral ng kolehiyo sa Estados Unidos na beterano ng iba’t ibang European at international competition kabilang ang kampeonato sa 2018 National Championship at State Championship sa Germany, samantalang ang New Jersey-based na si Carpio ay nag-tryout sa national team. (Gerard Arce)