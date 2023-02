OKBet, MPBL tuloy tambalan

MATAPOS ang Araw ng mga Puso, ipagpapatuloy ng Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) at ng gaming platform OKBet ang kanilang “love affair”.

Labis ang ligaya ni boxing legend at MPBL founder Manny Pacquiao sa suporta ng nangungunang gaming platform sa nalalapit na fifth regular season ng liga.

“I am looking forward to continue working with OKBet, which is one of our trusted partners in championing sports development and the welfare of our Filipino athletes,” sabi ng former senator sa OKBet Grand Launch na may temang “Together, We Rise’ sa Hilton Manila Hotel

“OKBet shared our goals to provide more opportunities to aspiring talents from all over the country, and help the local competitive scene recover from the Covid-19 pandemic. ”

Nangako ang OKBet na patatatagin pa ang tambalan sa MPBL, bukod dito, inulunsad din nito ang “Play It Forward” sports development program na may mga libreng basketball clinic para sa mga kabataan.

Didribol din ang OKBet Kings sa MPBL kontra 29 koponan simula Marso 10.

Bilang suporta rin sa Philippine Amusement and Gaming Corporation, nangako ang OKBet na itataas ang integridad ng gaming industry sa bansa.

“We are remain committed to protecting the integrity of the gaming industry as partner advocates for responsible gaming;” dagdag ni Pacquiao sa nasabing event na nagtatampok din sa iba pang koleksiyon ng mga bagong electronic games ng OKBet na tinatawag na ‘OKGames’.

Ipinakilala rin ng OKBet ang iba nitong produkto at serbisyo, kabilang ang hiwalay na platform sa elctronic bingo, esports betting at live casino games.

Inilunsad pa ng kumoanya ang flagship branch para sa OKBet Betting Stations, na idinisenyo naman para sa in-house gaming.

Plano rin ng OKBet na maglagay ng mga outlet sa major cities para makaengganyo ng mga bagong investor na makatutulong sa ekonomiya ng bansa. (Abante Sports)