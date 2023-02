NUCAA bagong liga na aabangan

MAY bagong ligang aabangan para sa inter-school na magsisimula na ngayong Marso.

Ang Board of Trustees ay sina Chairman Carmelo L. Arcilla, Vice Chairma Loreto V. Tolentino, President Solomon B. Padiz, Vice President Romualdo Eduardo A. Dumuk, Corporate Secretary Atty. Joanne Marie C. Fabella, Executive Director Leonardo B. Andres, Sr.,

Deputy Executive Director Arlene F. Rodriguez, Treasurer Gene Roland Tumapat, Auditor Ricardo B. Andres, Commissioner Benjamin A. Da Jose, Jr. at mga direktor Arturo Valenzona, Arturo Cristobal at Robert Dela Rosa.

Ang National Universities Colleges Athletic Asaociation (NUCAA) ay founded last year noong Hunyo 2022 ni coach Jun A. Da Jose, coach Ato V. Tolentino, coach Arlene F. Rodriguez at BAP Region 4A&B Chairman Leonardo B. Andres, Sr.

Ito ay athletic association with pioneering na mga miyembrong eskwela na galing Metro Manila at schools from Region 4A kabilang ang PCCr, Immaculada College, Electron College, Arandia Colllege, San Pedro College, PCU, TUP, Enderun College at Treston International College na mga dumalo sa meeting at press conference noong Pebrero 2 sa Dusit Hotel sa Makati City.

Iniimbitahan ng NUCAA Board ang dalawang eskwela para sa NCR Division, ito ang University of Makati at AMA University.

May directors and coaches meeting ang NUCAA sa February 22 ganap na 1pm sa Aristocrat Restaurant sa Roxas Boulevard para i-formalize ang participation ng mga inimbitahan.