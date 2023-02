Nanalo na, nagyabang pa! Philadelphia 76ers pasasakitin ulo ng mga team, sey ni Joel Embiid

GINAWANG sangkalan ng Philadelphia ang 10,000 career points ni Joel Embiid para putulan ng seven straight wins ang Cleveland 118-112 nitong Miyerkoles.

Tumapos si Embiid ng 29 points, binak-apan ni James Harden ng 19 points, 12 assists at pumasok sa All-Star break ang 76ers kipkip ang fourth straight win. May 18 markers pa si De’Anthony Melton at 16 kay Tyrese Maxey.

Nilista ni Donovan Mitchell sa second half ang 25 sa kanyang 33 points, may 27 si Darius Garland at 23 kay Evan Mobley pero kinapos ang Cavaliers.

Naiwan hanggang 28 sa second half ang Cavs, unti-unting nilusaw hanggang dumikit 112-108 sa basket ni Jarrett Allen.

Kaya lang, mula sa final 1:30 ay pinalitadahan ng Sixers ang panalo sa six straight free throws.

“That’s a pretty good team over there that will give other teams trouble,” bulalas ni Embiid.

Nilagpasan ni Embiid ang 10,000-point mark sa first quarter. Nagawa niya ito sa 373rd game sa Philly, mas mabilis sa 378 ni Allen Iverson. (Vladi Eduarte)