Mylene Paat binalikat Chery Tiggo kontra F2

Mga laro Sabado: (PhilSports Arena)

4:00pm — Cignal vs Petro Gazz

6:30pm — F2 Logistics vs Creamline

Mabilis na humarurot patungong tagumpay ang Chery Tiggo Crossovers na swabeng pinatakbo ni league leading scorer Mylene Paat upang pataubin ang F2 Logistics Cargo Movers, 25-19, 25-14, 25-16, Huwebes sa pagpapatuloy ng eliminasyon sa 2023 Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Bukod sa malulutong na hambalos ng 2022 Reinforced Conference MVP ng na may game-high 22 puntos mula sa 20 atake at tig-isang ace at block, naging mabisa rin ang pambihirang floor defense ng Crossovers nang masalo nito ang 70-of-129 digs sa pangunguna ng double-double ni ace libero Ria Beatriz “Buding” Duremdes na lumista ng 25 digs at 13 excellent receptions.

“Nakikinig lang kami sa sinasbi ng coaches namin at ginagawa na lang namin. Isa pa napaka-thankful ko na tinututukan kami sa training kung anong gagawin namin sa loob ng court,” pahayag ni Duremdes na hinirang na Best Player of the Game.

Bukod sa pagkamada ng mga puntos ng dating Adamson heavy hitter at two-time ASEAN Grand Prix bronze medalist, nagtapos din sa doble pigura sina Shaya Adorador na may 13 puntos sa lahat ng atake kasama ang anim receptions; EJ Laure sa 12 puntos at 15 digs at si Czarina Carandang na may 10 marka.

Akyat sa 3-0 ang Crossovers habang nalasap ng Cargo Movers ang unang talo sa tatlong salang.

“Kailangan naming paghandaaan ang next game at kailangan makinig sa coach kung anong ipapagawa sa amin,” dagdag ng dating Far Eastern University libero

Wala namang nagtapos ng double digits para sa F2 na pinangunahan ni Myla Pablo sa siyam na puntos, lahat sa atake, habang si second league-leading scorer Kim Kianna Dy ay lumamlam ang laro sa isang puntos lamang. (Gerard Arce)