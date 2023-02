Mga ‘BATA’ ni Vic Rodriguez winalis sa PCO

Nawala sa Presidential Communications Office (PCO) ang lima mula sa pitong Undersecretaries matapos ang inilargang reorganisasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Sa inilabas sa Executive Order no. 16 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Martes, Enero 14, 2023, ginawa na lamang lima ang Undersecretaries habang 14 naman ang Assistant Secretaries.

Sa Official website ng PCO, tanging larawan na lamang nina PCO Secretary Cheloy Garafil, Undersecretary for digital media services Emerald Ridao at Undersecretary for administration and finance and procurement Cherbett Karen Maralit ang makikita sa directory.

Ang limang opisyal na nawala sa PCO ay sina Undersecretary for media accreditation and relations Greggy Eugenio, Undersecretary for print media services and related government owned and controlled corporations and attached agencies Edwin Cordevilla, Undersecretary for broadcast media services and related GOCCs and attached agencies Rowena ‘Ina’ Reformina, Undersecretary for special concerns Marlon Purificacion at Undersecretary for operations, plans and policies Atty. Eugene Henry Rodriguez.

Ang mga nabanggit na opisyal ay itinalaga sa panahon ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez na natanggal sa puwesto noong nakaraang taon matapos makaladkad sa maraming isyu, kabilang na ang sugar scandal.

Kabilang sa mga nanumpa sa Pangulo sa Malacañang nitong Huwebes sina Honey Rose Mercado bilang Undersecretary for Traditional Media and External Affairs; Franz Gerard Imperial – Undersecretary for Broadcast Production; at Gerald Baria – Undersecretary for Content Production. (Aileen Taliping)