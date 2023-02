Masbate nilindol, 200 pasyente sa ospital nilikas

Nasa 200 pasyente ng Masbate Provincial Hospital ang agad na inilikas matapos itong makitaan ng mga bitak kasunod ng magnitude 6 na lindol na yumanig sa lalawigan kahapon ng madaling-araw.

Makaraan ang kaguluhan at takot na idinulot ng pag-uga ng paligid, naitayo ang limang malalaking tent sa labas ng ospital sa Danao st., Masbate City para sa pansamantalang pagla­lagakan ng mga pasyente.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), malakas ang pagyanig at umabot pa sa Intensity VII ang naramdamang lakas sa ilang bahagi ng lalawigan.

Naramdaman ang lindol ganap na alas-2:10 ng madaling-araw at tuma­ma ito sa bayan ng Batuan, Masbate sa lalim na 10 kilometro.

Wala namang naitalang malaking pinsala sa lalawigan pero sinabi ng local Disaster Risk Reduction Management Office (DRRMO) na nasira sa pagyanig ang Magallanes Coliseum sa Masbate City.

Iniutos ni Masbate City Mayor Socrates Tuason ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa mga pribado at pampublikong eskuwelahan, gayundin ang trabaho sa munisipyo para bigyang-daan ang monitoring at inspeksyon sa structural integrity ng mga gusali.

Inabisuhan din ng Phivolcs ang mga lokal na pamahalaan na agad suriin ang mga kabahayaan, gusali at iba pang istraktura sa kanilang lugar habang hindi pa muna pinababalik sa kanilang bahay ang mga residente kung may tinamo itong mga bitak.

Sa ulat ng Phivolcs, nasa VII o kategoryang ‘destructive’ ang naitala sa Masbate City; Intensity V o malakas na pagyanig sa bayan ng Dimasalang, San Fernando at Uson sa Masbate; Intensity IV o moderately strong sa Legazpi City sa Albay, Aroroy, Cataingan, Esperanza, Milagros at Pio V. Corpuz sa Masbate; Irosin at Sorsogon City sa Sorsogon habang intensity III naman ang naitala sa Daraga, Albay.

Samantala, abot na sa 123 ang aftershock na naitala sa lalawigan hanggang alas-12:00 ng tanghali kahapon at madaragdagan pa ito sa susunod na mga oras.

Sa nasabing bilang, 44 ang plotted earthquake, 13 ang felt at may magnitude na 1.5 hanggang 4.2 ang mga aftershocks. Nag-ugat ang pagyanig sa paggalaw ng Philippine Fault-Masbate segment.

Nabatid na huling gu­malaw ang nasabing fault noong 2020 kung saan naitala ang 6.6 magnitude quake. Una nang tinamaan ng magnitude 5 na lindol ang Masbate ganap na alas-5:15 ng hapon noong Pebrero 15. (Tina ­Mendoza/Edwin Balasa)