Mactan-Cebu Airport tinanghal na best sa Asya

Itinanghal ang Mactan-Cebu International Airport bilang ‘Best Airport in Asia 2022’ sa nagdaang Routes’ Awards 2023 na idinaos sa Chiang Mai, Thailand.

Ginanap ito noong ika-15 ng Pebrero kung saan pasok ang MCIA sa kategoryang ‘Airline and Destination Marketing for the Under 5M Passengers.’ Pisikal itong tinanggap nina Atty. Tani-Angub Gaviola, Naomi Arcayan at Elmar Tagaloguin ng MCIAA.

Layunin ng awarding na ito na bigyang pagkilala ang effort ng mga airport operator sa mga airline at destination marketing.

Samantala, pinarangalan naman ang Singapore Changi Airport bilang Overall Winner. (Moises Caleon)