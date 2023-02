Layup ni Santi Santillan niligtas Rain Or Shine

Mga laro Biyernes: (Araneta Coliseum)

3:00pm — TNT vs Meralco

5:45pm — Ginebra vs San Miguel

MULING ipinamalas ni Leonard ‘Santi’ Santillan ang pagiging maaasahan matapos itakas ang Rain Or Shine Elasto Painters sa huling 0.2 segundo na layup para sa 120-118 panalo kontra sa Terrafirma Dyip sa eliminasyon ng 2022 PBA Governors Cup sa Araneta Coliseum.

Nagtala si Andrei Caracut ng kabuuang 25 puntos na tampok ang 6-of-8 sa tres dagdag ang 2 rebounds at 3 assists upang ibigay sa Elasto Painters ang ikalawang sunod na panalo matapos ang apat na kabiguan.

Pero matindi rin ang ayuda ni Santillan na may 21 puntos, 6 rebounds at 2 assists, maging si Gabe Norwood na may 18 puntos, 5 rebounds, 3 assists at 2 steals.

Nag-ambag din si Rey Nambatac ng 14 puntos, 5 rebounds at 6 assists habang si Anton Asistio ay may kontirbusyon na 10 puntos at 1 assist.

Hindi nakapaglaro ang import ng Elasto Painters na si Greg Smitt II matapos itong pagbawalan ng pederasyon ng basketball sa bansa nitong Dominican Republic dahil sa hindi paghingi ng permiso na maglaro sa PBA.

Gayunman, nagawa pa rin ng RoS maitala ang pinakamalaki nitong abante sa siyam na puntos mula sa layup ni Mark Borboran sa 7:02 minuto ng ikatlong yugto sa 72-63.

Nilimitahan din ng Elasto Painters si Dyip import Jordan Williams sa tatlong puntos lamang sa unang hati. (Lito Oredo)