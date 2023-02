Kylie tinawanan tawag na kabit kay AJ

Ang anak daw ang nagpakilig kay Kylie Padilla noong Araw ng Mga Puso dahil ginawan siya ng Valentine’s card at ibinigay sa kanya.

Nabanggit ito ni Kylie sa ginanap na mediacon ng bagong primetime series ng GMA Networks, ang “Ang Mga Lihim ni Urduja” na papalit sa “Maria Clara at Ibarra.”

Bilang descendant ni Urduja ang role niya at isang pulis din, in real life raw, pwedeng sabihin nakakahugot siya ng lakas sa role.

“Yes at saka Queen si Urduja, e,” sey ni Kylie.

“So it’s her job to protect her people.”

Natatawa lang si Kylie nang i-connect na sa Mga Lihim ni Urduja ang “lihim”naman daw na nabunyag na noong Valentine’s Day nang mag-out na sina Aljur Abrenica at AJ Raval ng relasyon nila.

Sabi ni Kylie, “I’m happy for everybody. Everybody’s happy and that’s important.”

Masaya rin daw siya na katrabaho niya ngayon ang “brother-in-law” na si Vin Abrenica. Wala raw problema sa kanilang dalawa.

Aniya, “Feeling ko nga dito kami magiging close. At sabi ko nga, when I’m in the set, gusto ko rin na parang family ko ang mga kasama ko.

“And with Vin, siyempre, mas magiging ka-close ko siya.”

Natatawa lang din si Kylie nang hiritan pa rin siya ng tanong kung ano ang reaksiyon niya na naba-bash sina AJ at Aljur at tinatawag na “kabit” si AJ.

“I’m happy for everyone,” natatawa pa rin niyang sagot.

At saka isinunod na, “Well, seriously, after ng pandemic, lahat naman tayo dumaan to some sorts of depression. And to be happy is a blessing already. So talagang I’m happy for everyone finding their own happiness.”

Michelle Dee desididong sungkitin Miss U PH crown

May naging announcement si Michelle Dee sa ginanap na presscon ng “Mga Lihim ni Urduja”.

Nag-apply raw siya na muling lalaban sa Miss Universe 2024. Ito raw ang ginawa niya sa mismong Valentine’s Day.

“Kahapon, binigyan ko po ang mga supporters ko ng isang malaking regalo. Ako po ay muling nag-apply sa Miss Universe 2023.”

Nagpalakpakan naman ang mga co-stars ni Michelle sa announcement niyang ito. At sa part ni Michelle, nagpapasalamat daw siya sa GMA Networks dahil sa suporta sa kanya.

Given na kasi na sa pagsali niyang muli sa Miss U, maraming panahon niya ang mauuwi sa training at sa mga activities ng pageant.

Sey niya, “Kukunin ko na rin po ang pagkakataon to thanks GMA for always supporting me and my dreams. And for giving me all the opportunities like Urduja.”

Hindi naman itinanggi ni Michelle na nakapag-inspire pa sa kanya na lumaban muli dahil itong nakaraang Miss Universe nga kunsaan, hindi at all nakapasok si Celeste Cortesi sa Top 16.

At may mga netizens na nagbo-brought up ng pangalan niya at sinasabing sana siya na lang ang inilaban, baka mas may laban pa.

“Siyempre, nakatulong po,” pag-amin niya.

“Pero, hindi naman dahil do’n kaya nag-apply ako ulit. Alam din naman po ni Celeste na last year pa, may balak akong sumali this year.

“And for me, it’s really not having regrets in life. Kasi, last chance ko na this year. And it’s to show my supporters na just keep on fighting until wala ka ng maibigay or hindi mo na kayang gawin.”