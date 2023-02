Kristoffer Martin sugatan, duguan sa aksidente

Kahit sugatan at duguan, nagawang matapos ng Kapuso actor na si Kristoffer Martin ang sinalihan nitong triathlon kamakailan.

Nag-2nd place pa ang aktor sa naturang competition na inakala niyang hindi niya matatapos dahil sa mga natamo niyang aksidente.

May tatlong levels ang triathlon at ito ay swimming, cycling at long distance running.

Makikita sa Instagram post niya na nagkaroon ng malaking sugat sa kanyang tuhod, siko at kamay dahil sa pagsemplang niya sa sinasakyan na bisikleta. Pero hindi raw iyon nakapanghina ng loob ng aktor dahil nagawa pa rin niyang tumakbo hanggang sa finish line kahit na duguan siya.



Nagpalakas daw ng kanyang loob na tapusin ang karera ay ang kanyang misis na si AC Banzon at ang kanilang na si Pre’ na hindi tumigil na mag-cheer sa kanya hanggang sa makabangon siya at tapusin ang sinalihan na competition.



Heto ang pinost ni Kristoffer: “Lord grabe ka kanina! Naka Podium tayo sa first triathlon natin mga Kapuso! 2nd place! Sumemplang pa ko sa bike. Nangyayari talaga aksidente pero grabe yung binigay na strength mo sakin Lord! Natapos ko siya dahil sayo! Grabe support system ko sa asawa at anak ko.

Thank you mommy @acbanzooon sa pagsupport sakin sa simula pa lang ng nagregister ako hanggang sa race kanina. And kay Prè na grabe magcheer. Ginanahan ako ng malala pag-ahon ko sa dagat nung narinig ko yung sigaw niya. Pati sayo @philii.calii.doe jusko kabado ka rin ramdam ko salamat sa pagtakbo para makuhanan ako. Haha.

Sa aming team na Core Tri team! first nating race to as a team! Proud ako sa inyo! Grabe yung fit ni @frederick_forwardmotionfits. Kahit sumemplang na and dami na sugat, namamaintain ko yung speed sa bike This race will definitely have a special place in my heart.

Ang daming nangyari sa race na to. Congraaats sa lahat ng participants!”

Naging malaking tulong din daw kay Kristoffer ang naging matinding training niya para sa mega teleserye na Mga Lihim ni Urduja. (Ruel Mendoza)