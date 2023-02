Krisis sa pagkain sosolusyunan

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Noong Lunes ay maaga tayong napasabak sa trabaho sa Kongreso. Nagkaroon po kasi tayo ng produktibong pagpupulong sa mga opisyal ng Department of Agriculture (DA) at ibang mga kaugnay na ahensiya. Nakasama natin sa naturang meeting sina Rep. Wilfrido Mark Enverga, chairman ng House committee on agriculture, at dating Rep. Alfredo Garbin na ating kasamahan sa Ako Bicol Party-list.

Ating tinalakay ang mga posibleng solusyon at paraan upang mapagaan ang epekto ng kasalukuyang krisis sa sibuyas at iba pang agricultural products. Inaaral na rin natin kung paanong maiiwasan ang mga ganitong suliranin sa hinaharap.

Ilan sa mga naisip nating solusyon ay ang pagtatayo ng cold storage sa mga lalawigan na kapos o walang ganitong pasilidad. Mahalaga ang cold storage para sa pag-iimbak ng ani ng mga magsasaka. Kasama din dito ang pagbibigay ng financial assistance sa mga Local Government Units upang ang LGU mismo ang direktang bibili sa mga magsasaka ng mga produkto at ibebenta ito sa mas mababang halaga sa pamamagitan ng “Kadiwa Stores.”

Para sa mga inisyatibong ito, kinakailangan ang basbas ng inyong lingkod bilang chairman ng House committee on appropriations dahil may budgetary requirement po ito.

Ginagawa po natin ang hakbang na ito upang mapangalagaan ang kapakanan ng ating mga lokal na magsasaka at mapatatag ang suplay ng pagkain sa bansa. Mahal po natin ang mga magsasaka, gayundin ang mga consumer kaya natin ito ginagawa.

Bago ko makalimutan, nais kong batiin ang mga kababayan kong Bicolano ng belated Happy Valentine’s Day.

Mayroon tayong kaunting pampasaya kapag sumasapit ang Valentine’s Day dahil ang Ako Bicol, may sariling bersyon ng kahulugan nito. Ang letrang A ay para sa angot o tumandang walang asawa; letrang K para sa kasing kasing o lover partner; letrang O para sa oragon o fighter na lumalaban sa pag-ibig; B para sa bisakol na halong Bisaya at Bikolano kung magmahal; letrang I para sa insasamiraw kapag nakakita ng crush; letrang C para sa cupid na simbolo ng pag-ibig; letrang O muli para sa orgulyo o honor o pride ng bawat Bicolano lover; at letrang L para sa ladawan o reflection of one’s self.

Nariyan din ang pagmamahalan, pag-aalaga at pakikipagtulungan sa kapwa. Tunay ngang maraming ibig sabihin ang Valentine’s Day para sa mga oragon at daragang magayon.

Ang mga Pilipino ay likas na mapagmahal kaya naman sa survey na isinagawa ng Social Weather Station kamakailan, lumabas na 57% ang sobrang maligaya sa kanilang buhay pag-ibig at 25% naman ang maaaring maging mas masaya.

Umaabot lamang sa 17% ang nagsabing wala silang love life pero hindi ito nangangahulugan na wala silang iniibig dahil sigurado tayong mahal nila ang kanilang pamilya, mga kaibigan at mga kababayan.

Marami rin ang nagsasabi na upang maging malalim at pangmatagalan ang pagsasama ng isang couple, dapat ay kaibiganin muna ang mga iniirog bago ipaalam ang saloobin sa kanya. Kaya naman sa survey, halos kalahati ng mag-BFF ay nagkakatuluyan at ang kalahati naman ay binabasted, one-sided na pag-ibig o ika nga’y nagiging ‘friend zone’ lamang.

Bilang isang public servant, ang inyong lingkod naman ay hindi lang pagmamahal sa pamilya ang inaasikaso kundi ang pagmamahal din sa ating mga nasasakupan. Bata o matanda, pinahahalagahan ng Ako Bicol Party-list sa pamamagitan ng mga programang tulad ng Tabang sa Kalusugan program kung saan kaagapay natin ang bawat senior citizen, persons with disabilities at mga kababayang may karamdaman.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!