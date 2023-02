Kim Chiu biglang sikat sa Korea

Kahit ilang araw nang tapos ang kauna-unahang idol survival search show sa bansa na “Dream Maker” ay patuloy pa rin itong pinag-uusapan sa South Korea, lalo na ang mga nagsiwagi nitong Dream Chasers na kikilalanin bilang global pop group na HORI7ON pati na rin ang host nitong si Kim Chiu.

Sa kilalang Korean media outlet na Dispatch ay may kani-kanilang feature ang HORI7ON members na sina Jeromy Batac, Marcus Cabais, Kyler Chua, Vinci Malizon, Reyster Yton, Kim Ng, at Winston Pineda na magde-debut bilang global pop group na HORI7ON at sasalang sa masinsinang training sa South Korea sa mga susunod na panahon.

Kita sa mga article ang nakatutuwang description para sa kanila, tulad na lang ng maturingang “Mature Stage Performer” si Jeromy, “National Younger Brother of the Philippines” na si Marcus, pati ang visual appeal ni Kyler.

Hindi rin nagpahuli ang center nilang si Vinci na kakaiba raw ang kagwapuhan, ang pag-turing kay Reyster bilang “Global Visual,” Kim bilang “Next-Generation Global Star,” at ang pamatay na ngiti ni Winston.

Ilang netizens din ang nagpost ng kanilang reaksyon matapos mabasa ang kanilang mga article sa Dispatch, na talagang ikinatuwa ang kanilang pagka-feature sa Korean media outlet.

Samantala, na-feature din sa Dispatch ang Kapamilya star na si Kim Chiu para sa kanyang hosting duties sa “Dream Maker.” Agaw-pansin umano ang kanyang charisma on-stage na talagang pang K-Pop idol ang datingan lalo na sa kanyang mga get-up at energy sa finale ng programa na ginanap sa Caloocan Sports Complex nitong Linggo.

Maski si Kim hindi naitago ang kanyang kilig na ma-feature sa Korea. Aniya sa kanyang IG post, “Woke up to this!!!! Kinikilig ako!!!!! Hala @koreadispatch news realness!!! OMG!!!! I’m shaking!!! Medyo OA but yun talaga naramdaman ko being a K-Pop fan!!!”

Labis din siyang nagpasalamat sa mga bumubuo ng programa, lalo na’t siya ang napili para mag-host nito.

“Salamat sa tiwala na binigay nyo sa akin. Nung una di rin ako makapaniwala na paano ko magagawa to? Ang unang sinabi ko pa, paano to?… bakit ako? It’s like a kid that doesn’t know how to swim but found her way kung paano gawin through time and of course the people behind me. Never ending thank you. Para na rin akong nanalo,” dagdag niya. (Rb Sermino)