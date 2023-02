Jillian bet makasayaw sina Cong. Marcos, John Lloyd sa debut

Malapit na nga ang birthday ni Jillian Ward. Ang bilis ng panahon, dahil magde-debut na nga siya, ha!

Noong mina-manage namin siya noong musmos pa siya, at nagsisimula pa lang sa showbiz, nakita ko na agad na malaki ang future niya at ramdam ko na talagang sisikat siya.

Nakakatuwa nga siya dahil ngayon ay alam na niya kung ano ang gusto niya. Nakakapag-decide na siya sa mga bagay na gusto niyang gawin.

Super excited at sobrang tutok talaga si Jillian sa kanyang upcoming celebration.

At ang bongga niya dahil may mga wish siyang makasayaw sa kanyang debut bilang bahagi ng kanyang 18 rose.

Wish niya na makasama sa 18 roses sina Cong. Sandro Marcos, at pati na si John Lloyd Cruz.

Oh, di ba? Ang bongga niya, ha!

Well, tingnan nga natin kung matutupad ang pangarap niyang `yon? Abangan kung pagbibigyan siya ni Cong. Marcos, at Lloydie sa kanyang debut!

Michelle, Arra palaban sa bugbugan

Hindi pa man natatapos ang ‘Maria Clara at Ibarra’ ay isang megaserye na agad ang hinanda ng GMA, ha! At ang bongga nga dahil ang ‘Mga Lihim ni Urduja’ nga ang dapat abangan.

Dito nga raw sa megaserye na ito natin malalaman ang mga lihim ni Urduja, na ang mga bida ay sina Kylie Padilla, Gabbi Garcia, Sanya Lopez.

Sila nga ang pinagkatiwalaan para ma-recover ang mga priceless heritage jewel. Pinaniniwalaan kasi na mga magical amulets ang taglay ng legendary Hara Urduja.

Masusi ang mga training ng mga lead star, lalo na si Jeric Gonzales, bilang leading man. Pati na rin ng mga kontrabidang sina Vin Abrenica, Kristoffer Martin, Pancho Magno.

Sa trailer pa lang ay namangha kami na full of action agad sila, mapa-babae man o lalaki.

At ang gaganda nina Michelle Dee, Ara San Agustin, Winwyn Marquez, na may mga bonggang role rin, at pare-parehong palaban sa bugbugan.

Super excited nga sila na napabilang sila sa megaserye na ito, dahil bago raw sa kanila ang mga role nila. Malaki nga naman ang natutunan nila at at makakadagdag pa sa pagiging versatile nila as an actor.

Magsisimula na itong umere sa Feb. 27 bilang kapalit sa ‘Maria Clara at Ibarra’ after ‘24 Oras’.

Mga Muslim may pakiusap sa ‘Batang Quiapo’

Nag-pilot na ang ‘FPJ’s Batang Quiapo’ noong Lunes. Okey naman pero may mga basher lang talaga.

Ayon sa reklamo ng mga taga-Quiapo dapat daw i-update nila sa kasalukuyan ang tunay na kalagayan ng Quiapo.

Unang-una maayos na raw at peaceful na sila sa Quiapo.

May Muslim na nagsasabi na labag sa batas ng Muslim ang magnakaw at pinarurusahan daw ito. Kaya dapat daw bigyan ng pansin ito ng mga writer, director ng ‘Batang Quiapo’.