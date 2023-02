Jasmine Alkhaldi, iba pa agawan ng silya sa Cambodia SEA Games

PAMUMUNUAN ni 2-time Olympian Jasmine Alkhaldi ang kabuuang 188 swimmers mula sa 102 clubs sa New Clark City simula Huwebes (Pebrero 16) sa Official National Swim Tryouts para sa Cambodia 32nd Southeast Asian Games.

Maliban kay Alkhaldi, nakalista rin ang mga mahuhusay na swimmer ng bansa tulad nina Jerard Jacinto, Seb Wong, Shariinne Floriano, Xiandi Chua, Miguel Barreto at Mishka Sy sa torneo na may 135 lalaki at 53 babae na sasabak para sa mga nakatayang silya sa pambansang koponan.

Ang SEA Games Trials ay naging pinakamalaki at pinaka-inclusive sa kasaysayan ng aquatics ng Pilipinas, ayon sa mga miyembro ng Stabilization Committee na inatasang mangasiwa sa aquatics sa bansa.

“Kami ay inspirasdo sa malaking turnout ng mga aspirants para sa pambansang koponan sa Cambodia SEA Games na ang mga numero ay lampas sa aming inaasahan,” sabi ni Valeriano “Bones” Floro, miyembro ng Stabilization Committee kasama ang Philippine Olympic Committee legal head na si Atty. Wharton Chan at Bases Conversion and Development Authority Senior Vice President para sa Corporate Services Group na si Arrey Perez.

“The tryouts will be handled by experienced coaches and individuals who were part of the 2019 SEA Games, former and current World Aquatics licensed technical officials and members of previous qualifying events for national pool selection,” dagdag ni Floro.

Tatakbo ng apat na araw ang mga languyan sa New Clark City Aquatics Center. (Lito Oredo)