Feeling sikat na aktres reklamador, ilusyunada

Aware kaya ang isang ‘Pinoy Big Brother’ alumna na marami ang naloloka sa mga pagra-rant niya sa social media lalo na pagdating sa mga talent fee na hindi pa naibabayad sa kanya?

Sabi ng isang malapit kay ‘PBB’ alumna, palagi na lang daw may reklamo ang babaeng ‘yon.

“Parang palagi siyang agrabyado sa mga reklamo niya. Pati ‘yung head ng isang company na close pa naman sa mister niya, naloloka rin dahil pati sa kanya, may reklamo si (name ni ‘PBB’ alumna),” sey ng taong malapit kay ‘PBB’ alumna.

“Saka pagdating sa TF kasi, parang hindi siya makapaghintay. Kapag hindi nai-release on time, kung sinu-sino na ang tatawagan niya para magpatulong. Hindi siya makapaghintay.

“Mortal sin for her kapag delayed ang TF,” chika pa ng aming kausap.

Ang nakakaloka pa raw kay ‘PBB’ alumna, mahilig din itong mag-padding sa kanyang TF.

Kapag nagkukuwento raw kasi si girl, talagang sinasabi niyang mataas ang kanyang TF at nagtataasan na lang daw ng kilay ang kanyang mga kapwa celebrity.

“Naloloka sila, kasi madalas, sinasabi niya na mataas ang TF niya, pero bakit naman siya babayaran ng ganoon kataas, eh, hindi naman karamihan ang kanyang followers. Mahilig siyang mag-padding. Hahaha!”

Well… well… well…

Darryl Yap pinayuhang dedmahin si Cherry Pie

Sa Monday na ang grand media conference ng ‘Martyr or Murderer’ at marami ang excited kung sasagutin pa ng deretsahan ni Direk Darryl Yap ang mga ‘dialogue’ against him ng ‘Oras de Peligro’ lead actress Cherry Pie Picache?

Or baka magpaka-behave si Direk Darryl at hindi na siya sasagot pa at hahayaan na lang niya ang mga artista niyang sina Cesar Montano, Ruffa Gutierrez, Cristine Reyes, Diego Loyzaga at iba pa na sumagot sa mga tanong ng entertainment press?

Naku, kung sa presscon kasi ng ‘Martyr or Murderer’ ay ang mga pahayag nina Cherry Pie, Direk Joel at iba pa ang sasagutin ni Direk Darryl ay parang tumutulong na rin sila sa promotions ng katapat nilang pelikula.

Kung ako kay Direk Darryl, quiet na lang ako pagdating sa kanyang mga ‘kalaban’, huh!

Agree, Dondon (my dear editor)?!