Droga pinupuslit sa private jet

Nagpahayag ng suspetsa si Surigao del Norte Rep. Robert Ace Barbers na hindi lang mga tao ang pinupuslit sa mga pumapasok na private jet sa Pilipinas, kundi pati ilegal na droga.

Sinabi ni Barbers na maaaring ito ang dahilan kung bakit tambak ang ilegal na droga sa bansa.

Aniya, matagal na siyang nakatanggap ng report na ipinupuslit ang droga gamit ang private jet pero muli siyang naalarma matapos mabisto ang human smuggling sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) noong Lunes ng gabi.

“Years ago, I have already warned and alerted these officials on the possibility of drug trafficking using private planes. Back then, I had unconfirmed reports of such activities. This might explain the abundance of supply even during the war on drugs. The accidental discovery of the latest illegal activity could be but the tip of the iceberg,” babala ni Barbers.

Giit ng kongresista, dapat maputol na ang ganitong gawain at panagutin ang mga taong sangkot sa human smuggling at sa posibleng pagpupuslit ng ilegal na droga. (Eralyn Prado)