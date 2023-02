DonBelle kinabog KathNiel, gagastusan ng ABS-CBN

Pinasilip ng Star Magic ang naganap na virtual meeting nina Donny Pangilinan at Belle Mariano kasama ang executives ng Star Creatives para kanilang teleserye na “Can’t Buy Me Love.”

Ayon sa post, “Happy Valentines Day from DonBelle! #Soon #StarCreatives #ABSCBNEntertainment #DonBelle.”

Kasama rin sa virtual meeting sina ABS-CBN head of Star Magic at TV production Laurenti Dyogi at ABS-CBN COO for broadcast Cory Vidanes. Present din ang magulang ni Donny na sina Maricel Laxa at Anthony Pangilinan.

Makakasama rin ang creatives na bumuo sa “Princess and I,” “Got To Believe,” at “Forevermore” na sina Gena Tenaja, Jay Fernando, at Rona Co. Ididirehe naman ito ni Henry King Quitain.

Unang inanunsyo ang “Can’t Buy Me Love” sa omnibus trailer ng ABS-CBN na inilabas noong Disyembre. Ilan sa mga ongoing series ang nasaksihan din sa trailer gaya ng “Dirty Linen” at “FPJ’s Batang Quiapo.”

Kilala naman ang Star Creatives sa pagpoprodyus ng mga sikat na teleserye tulad ng “The Legal Wife,” “Pangako Sayo,” “The Iron Heart,” at marami pang iba.

Kahit hindi pa malinaw ang detalye ng magiging teleserye ng DonBelle, agad naman itong ikinatuwa ng kanilang fans.

“#CantBuyMeLove nagpaparamdam na?! soooo happy and excited that #DonBelle is finally working under star creatives! This is going to be huge for sure!” ani ni @marthastansx.

“My hopes and prayers have been answered #donbelle teleserye under star creatives yaaaas,” sey ni @btsndb_twt.

Umusbong ang tambalan nina Donny at Belle nang magsama sila para sa IWantTFC series na “He’s Into Her.” Sinundan naman ito ng kanilang pelikula na “Love Is Color Blind” at “An Inconvenient Love.”

Maghanda na DonBelle fans dahil nag-uumapaw na kilig ang handog ng New Gen phenomenal loveteam ngayong 2023. Para sa updates, i-follow ang social media accounts ng Star Creatives.

Oh, di ba? Pahinga muna ang ibang tandem, kaya ang DonBelle muna ang paborito ng ABS-CBN, oh!

At feel na feel mong gagastusan talaga ng ABS-CBN ang DonBelle, oh! (Rb Sermino)