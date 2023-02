Dimples palaban sa sapakan, putukan

Hindi talaga halata na bagong panganak ang aktres na si Dimples Romana simula noong sumabak siya sa teleseryeng “The Iron Heart” ng ABS-CBN.

Patuloy na bumubuhos ang papuri sa kanya bilang Selene Acosta, lalo na noong ‘di siya umatras sa maaksyong gun fight at pinatumba ang kanyang mga kalaban. Humanga ang mga manonood sa galing ni Dimples humawak ng baril at mala-action star niyang awra.

“’Di ka lang daw pang-kontrabida, action star ka daw! Ibang klase humawak ng baril si Dimples Romana,” saad ni DJ Jhai Ho nung nagchikahan sila ni Dimples sa Hotspot exclusive ng ABS-CBN Entertainment YouTube channel.

Kinilig si Dimples sa feedback ni DJ Jhai at ng mga fans. Dagdag niyang kwento, “Bumabaril kasi talaga ako. Kasi si Boyet talagang nagfa-firing. ‘Di lang halata sa akin siguro.”

Proud din si Dimples sa kanyang role sa “The Iron Heart” dahil pagkakataon niya ito maging inspirasyon sa marami.

Ibinahagi niya sa Instagram ang eksena na kasalukuyang may 431K views, “Fight like a girl. Selene slaying in heels… Sharing this here as a reminder that’s it’s okay for us to allow ourselves to try and learn new things, challenge ourselves to create new paths, inspiring one another through collaboration and that it feels quite empowering to do something no one thought you could do and to actually do it in heels. Never be afraid to go outside of your comfort zone.”

Samantala, gabi-gabi napag-uusapan ang “The Iron Heart” dahil sa pulido at magagandang fight scenes. Ayon pa sa iba, pwede ito pumantay sa mga international action series.

“Iron heart is so underrated. Watch niyo super worth it!! Also ano pang di kaya ni Dimples!!!!????” sey ni @beninaque nang mapanood ang bakbakan ni Dimples.

“Back to back talaga ang the iron heart at batang quiapo at dirty linen. Lahat maganda, pang world class,” komento naman ni Eulalio Andrin Versaleon.

Mapapanood ang “The Iron Heart” gabi-gabi tuwing 8:45 PM sa A2Z, Kapamilya Channel, TV5, Kapamilya Online Live, Jeepney TV, at TFC IPTV. (Rb Sermino)