DENR tinukuran pagdeklara sa Kaliwa River Forest Reserve bilang protected area

Suportado ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) ang panukalang ideklara ang Kaliwa River Forest Reserve bilang ‘protected area’ sa ilalim ng National Integrated Protected Areas System (NIPAS).

Ayon kay DENR CALABARZON Regional Director Nilo B. Tamoria, pabor din ang DENR Provincial Environment and Natural Resources Office, Protected Area Management Board (PAMB) at lokal na pamahalaan ng probinsya ng Rizal maprotektahan at mapreserba ang KRFR at iba pang bahagi ng Sierra Madre Mountain Range.

“All those species are endemic, meaning, they can only be found in the Philippines. Those are considered keystone species, with crucial roles in defining an entire ecosystem,” dagdag ni Tamoria.

Sa ilalim ng Republic Act 7586 o ang NIPAS Act na inamyemdahan ng RA 11038 o Expanded NIPAS Act of 2018, binibigyan ang DENR ng mandato na magpatupad ng mga hakbang at programa upang protektahan at panatilihin ang habambuhay na pananatili ng lahat ng mga katutubong halaman, hayop at likas na yaman para sa benipisyo ng kasalukuyan at susunod na henerasyon.

Isinunod ang pangalan ng Kaliwa River Forest Reserve sa lokasyon nito sa kaliwang bahagi ng mga watershed northeastern seaboard ng Luzon at bahagi ng Sierra Madre Mountain Range. Ang panukalang KRFWS ay nasa ilalim ng hurisdiksyon ng mga bayan ng Tanay, Rizal at General Nakar, Quezon na may kabuuang sukat na 31,883 ektarya. (Riz Dominguez)