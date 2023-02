Dehins lagi Pasko! EJ Obiena kulelat sa France pole vault

TULUYANG naputol ang podium finish streak ni Filipino pole vaulter EJ Obiena sa Meeting International de Lievin sa France nitong Huwebes.

Nagtapos si Obiena sa last place na may lundag na 5.64 meters sa kanyang two attempts.

Sinubukan lampasan ng world No. 3 pole vaulter ang 5.82 metro ngunit nabigo siya rito.

Inuwi ni Armand Duplantis ng Sweden ang gold sa torneo matapos talunin ang 6.01 meters mark.

Si Claudio Stecchi ng Italya ay nag-uwi ng silver medal, samantalang tie sina Kurtis Marschall ng Australia at Jacob Wooten sa third place.

Dito nanlamig si Obiena dahil kagagaling niya lamang sa second-place finish sa ISTAF Berlin at back-to-back gold medals sa Poland. (Cyreel Zarate)