Bianca, Ruru nakamamatay ang halikan

Grabe ang pakilig nina Ruru Madrid, Bianca Umali sa kanilang mga fan, dahil sa first on-screen kissing scene nila sa upcoming romance-drama ng GMA Public Affairs na The Write One.

First time na magtatambal sina Ruru at Bianca sa isang teleserye kaya first time rin silang mapapanood ng mga RuCa fans na maghalikan sa kanilang mga eksena. Sabi nga nila, nakamamatay ang kissing scene nilang `yon, ha!

Noong nagdaang Valentines Day, nag-trending sa social media ang nilabas na sneak peek ng eksena nila Ruru at Bianca na isang wedding scene kunsaan nag-lips to lips ang dalawa.



Sa set nga raw ng The Write One nag-celebrate ng Valentines Day ang dalawa dahil naka-schedule na ang kanilang taping. Nakasama nilang nag-celebrate ng V-Day sina Paul Salas at Mikee Quintos na nasa location taping din noong Araw ng mga Puso.



Ang The Write One ay isang serye mula sa GMA Public Affairs at ito ang unang bunga ng collaboration sa pagitan ng GMA Network at leading pan-regional over-the-top (OTT) video streaming service Viu Philippines.



Excited naman sina Ruru at Bianca na mapanood ng marami ang The Write One dahil makaka-relate daw ang lahat, mapa-bata o matanda, sa mga characters nilang sina Liam at Joyce. (Ruel Mendoza)