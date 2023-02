Barkong may 850K litrong smuggled fuel natimbog ng BOC

Nasabat ng Bureau of Customs (BOC) Port of Batangas, sa pakikipag-ugnayan sa BOC Intelligence Group at Philippine Navy (PN), ang motor tanker na MT BRALEMAN 1, na naglalaman ng 850,000 litro ng mga undocumented fuel sa karagatan ng Batangas kamakalawa.

Nabatid na ang naturang fuel cargo ay nag-negatibo sa presensiya ng government-approved marker at wala ring mga kaukulang dokumento kaya’t kinumpisa ng mga tauhan ng BOC.

Iniulat ni Deputy Commissioner Teddy Raval ng BOC Enforcement Group na ang MT BRALEMAN 1 at F/L ST Mariner, small motor vessels, ay nahuling nagwi-withdraw ng langis.

Patungo umano sana ang mga naturang sasakyang pandagat sa Pier 13 sa Port of Manila.

Hinuli ng task force, na binubuo ng BOC, PN, at Philippine Air Force (PAF) assets, ang mga sasakyang pandagat at inatasang magtungo sa El Fraile sa Manila Bay, kung saan isinilbi ng mga tauhan ng BOC at PN ang warrant at apprehension order.

Nakatakda rin umanong magsagawa ng custodial investigation para sa pagsasailalim dito sa inquest proceeding at paghahain ng kasong kriminal.

Matatandaang noong Pebrero 8 lamang, nakakumpiska rin ang Port of Batangas ng barko na naglalaman ng 700,000 litro ng unmarked diesel sa coastal waters ng Brgy. Mainaga, Mabini sa Batangas.

Ang naturang multiple apprehensions at seizures na may kinalaman sa fuel smuggling ay nagpapakita ng pinaigting na border protection efforts ng ahensiya upang labanan ang ilegal na kalakalan at customs fraud.