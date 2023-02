3.4B sa mga tech-voc iskolar inaprub

Inaprubahan na ng Department of Budget and Management (DBM) ang Special Allotment Release Order (SARO) na nagkakahalaga ng P3.410 bilyon para sa Department of Labor and Employment – Technical Education and Skills Development Authority (DOLE-TESDA).

Ang pondo ay para sa implementasyon ng Universal Access to Quality Tertiary Education (UAQTE) Act para matustusan ang panga¬ngailangan ng mga estudyanteng naka-enroll sa mga Technical Vocational schools na nasa ilalim ng TESDA.

Sinabi ni DBM Secretary Amenah Pangandaman na napapanahon ang pagpapalabas ng pondo dahil nais ni Pa¬ngulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang mga inisyatiba sa edukasyon upang mapaunlad ang human capital development.

Ang DOLE-TESDA ay mayroong target beneficiaries na 54,783 para sa UAQTE program sa fiscal year 2023 na ipapatupad sa buong bansa sa pamamagitan ng Diploma Programs. ¬(Aileen Taliping)