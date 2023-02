Tulfo: Minimum wage policy repasuhin

Naghain si Senador Raffy Tulfo ng resolusyon para rebyuhin ang kasalukuyang patakaran sa pagtaas ng minimum wage para mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga manggagawa, partikular na ang mga nasa lower income bracket.

Sa Senate Resolution No. 476, sinabi ni Tulfo na tila hindi sapat ang minimum wage increase noong nakaraang taon dahil marami pa ring mga manggagawa ang nakakaranas ng problemang pinansyal.

“It is the responsibility of the state to ensure that the minimum wage is set at a level that provides workers with a decent standard of living, taking into account factors such as inflation rates,” sabi ng senador.

Ang huling pagtaas ng minimum wage sa NCR ay noong Hunyo 4, 2022, na nagre-range mula P533 hanggang P570 kada araw, habang Hunyo 6 hanggang Hunyo 30, 2022, naman pinatupad ang P306 hanggang P470 minimum wage sa labas ng Metro Manila. (Dindo Matining)