Scammer labas-masok sa Malacañang

Labas-masok lang pala sa Malacañang ang suspek na naaresto ng Philippine National Police-Criminal Investigation and Detection Group (PNP-CIDG) sa nabuking na ‘government project at position for sale’ scam.

Lumitaw sa imbestigasyon ng CIDG na nagpapakilala pa ang suspek na si Edward Vincent Diokno Eje sa kanyang mga target na biktima na isa siyang undersecretary sa Office of the President.

Modus pa umano ng suspek na gamitin sa kanyang scam ang pangalan ng matataas na opisyal ng gobyerno tulad nina Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr., Vice President Sara Duterte at Executive Secretary Lucas Bersamin.

Ayon pa sa CIDG, kabilang sa na-scam ng suspek ang walong negosyante na nagtungo sa Malacañang noong Enero 27 sa pag-aakalang manunumpa na sila kay Pangulong Marcos matapos kumagat sa government position scam ng suspek.

Inutos na ni CIDG chief Brigadier General Romeo Caramat na laliman pa ang imbestigasyon para matukoy kung may mga kasabwat pa ang suspek sa scam.

Unang naaresto ang suspek noong Lunes sa Bonifacio Global City (BGC) sa Taguig City matapos itong isumbong ng isang tauhan ng Office of the President dahil sa panunutok ng baril sa nasabing lugar.

Kabilang din sa nabiktima ni Eje ang dating sexy actress na si Rosanna Roces na nagbigay dito ng P3.5 milyon para sa ipinangako nitong manpower maintenance sa isang gusali sa Parañaque City.

Naloko din ng tig-P1 milyon ng suspek ang tatlong dating miyembro ng Viva Hot Babes matapos na alukin na mag-invest sa horseracing. (Edwin Balasa)