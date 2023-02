Sarina Bolden, Filipinas kasado sa Pinatar Cup

HAHARAPIN ng Filipinas o Philippine National Women’s Football Team ang pinakamalaking pagsubok bago sumabak sa FIFA Women’s World Cup sa pagharap nito Miyerkoles (Huwebes sa Maynila) sa mas mataas na ranggo na Wales sa pagsisimula ng Pinatar Cup sa San Pedro Del Pinatar sa Murcia, Spain.

Ang panig ni coach Alen Stajcic ay tutuntong muli sa field ganap na 8:30 ng gabi (3:30 ng umaga sa Manila) kung saan umaasa ang mga Pinay na makakagawa ng upset laban sa isang Welsh na naghahanda rin para sa UEFA Women’s Nations League na magsisimula sa Setyembre.

Sasagupa ang mga Pinay sa pangunguna nina Sarina Boldern at goalkeeper Olivia McDaniel sa unang pagkakataon sa torneo at inaasahang magkakaroon ng malawak na karanasan laban sa makapangyarihang Welsh, na nasa No. 32 sa pinakabagong ranking ng International Football Federation.

Dumating noong Biyernes ang bulto ng ranked 53rd na delegasyon ng Pilipinas kasama ang ilang manlalarong nakabase sa Europa na nakarating din sa kampo nakaraang araw.

Maglalaro ang mga Pinay ng tatlong laro sa loob ng anim na araw kung saan makakaharap din nila ang Scotland sa ganap na 3pm sa Sabado (10pm Sabado sa Maynila) at Iceland sa 8:30pm sa Martes (3:30am Miyerkoles sa Maynila).

Matatandaang nakagawa ng kasaysayan ang Filipinas sa kanilang unang pagsampa sa World Cup.

Ang kanilang kwalipikasyon noong Enero 2022 ay nagpasimula ng kamangha-manghang taon para sa mga Pinay.

Narating din nila ang podium ng Southeast Asian Games, na nanalo ng bronze sa unang pagkakataon sa loob ng 37 taon.

Tinalo rin nila ang powerhouse na Thailand sa Rizal Memorial Stadium para sa isang makasaysayang unang ASEAN Football Federation (AFF) Women’s Championship.

Ngayong Hulyo, sasabak sila sa 13th-ranked Norway, no. 21 Sweden at no. 24 New Zealand sa Group A ng World Cup. (Lito Oredo)