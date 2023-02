San Jose del Monte bagong rarampahan ng pamilya, masa

May karagdang mapapasyalan ang mga San Joseño pati ang mga kalapit na lugar sa Bulacan.

Ito’y matapos pangunahan nina San Jose del Monte (SDM) Mayor Arthur Robes at kanyang maybahay na si Rep. Florida ‘Rida’ Robes ang pagbubukas ng river adventure park nitong Araw ng mga Puso kahit hindi pa ito tapos.

Bukas sa publiko ang river adventure park at maaari itong pagdausan ng iba’t-ibang okasyon.

Ayon kay Mayor Robes, pinagbabawalang makalabas ang mga tao noong kasagsagan ng pandemya kaya isa ito sa inilarga niyang proyekto bilang paghahanda sa muling pagluwag ng sitwasyon para sa mga San Joseño.

Noong nasa Kongreso pa siya, kabilang sa mga programa niya ang pagtatayo ng mga parke at play ground sa lungsod ng San Jose Del Monte.

“Actually, medyo inapura lang namin dahi nga in celebration of the hearts day. Gusto namin na ma-bless na agad. Ito naman ay medyo tapos na, pwede nang makapasyal ang mga San Joseño,’ pahayag ng alkalde.

Dagdag niya, plano rin ng lokal na pamahalaan na magtayo ng mga bike at jogging lane sa gilid ng river bank para mapakinabangan ito mula sa dating pagiging madilim at masikip.

“We are happy because we are giving in malamig na simoy ng hangin, magandang lugar at ligtas na pwedeng lakaran at mag-exercise. Ang lugar na ito ay magsisilbing pahingahan, libangan, pasyalan at higit sa lahat ay magmuni-muni kung ano ba ang plano nila sa kanilang buhay,” pahayag ni Rep. Robes.

“Dito po nagsisimula ang aming pag-agapay sa bawat pamilyang San Joseño. Isang dating madilim na lugar, masikip, ayaw puntahan ng tao dahil inilpat sa amin na mga informal settler. Ngayon po ay ayaw na nilang umalis sa aming lungsod. Nandito na po sila dahil unang una, maganda ang liderato, maayos at maliwanag ang lugar at maraming dumarating na trabaho sa ating lugar. Nandito na rin ang infrastructure at komersyo,’ dagdag ng kongresista.

Sinabi ni Rep. Robes na target nilang mag asawa na maging highly-urbanized city ang SJDM pagsapit ng Oktubre kaya nananawagan sila sa mga San Joseño na suportahan ang maganda nilang hangarin para mapaunlad ang SJDM.