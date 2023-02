Sabungero pumusta ng pekeng anda, kalaboso

Kalaboso ang isang 46-anyos na delivery boy matapos itong pumusta sa sabong ng pekeng pera na abot sa higit P9,000 sa Bacoor City, Cavite nitong Martes.

Kasong paglabag sa Article 168 (Illegal Possession and Use of False Treasury or Bank Notes and Other Instruments of Credits) ang kinakaharap ng suspek na si Ricky Moises Reyes, tubong Sipalay, Negros Occidental at residente ng Kanluran Barangay Zapote 5, Bacoor, Cavite.

Sa ulat, tumaya si Reyes ng 19 na piraso ng P500 bill o kabuuang P9,500 sa loob ng Talaba Cockpit Arena sa 81A Evangelista St., Talaba 1, Bacoor City, Cavite bandang ala-una ng hapon.

Gayunman, napansin ng cockpit supervisor na si Queen Lucino Ocampo, 33-anyos, ang kakaibang itsura ng ibi¬nigay nitong pera kaya tumawag ito ng pulis na nagresulta sa pagkaka-aresto nito.

Inaalam na ng pulis¬ya kung saan kinuha ni Reyes ang mga pekeng P500 bill. (Gene ¬Adsuara)