MAGPAPASIKAT si Ricci Rivero sa PBA 3×3 matapos pumirma sa Blackwater Red Presidents.

Kasama sa pirmahan ng kontrata sina Blackwater coach Junnie Ablan at team manager Johnson Martinez.

Maglalaro ang dating University of the Philippines (UP) Fighting Maroons guard sa Leg 6 ng third conference simula Sabado sa Robinson’s Manila.

Dito magkakampi sila ng kanyang kapatid na si Prince Rivero.

Napunta sa PBA 3×3 si Rivero matapos siyang i-release ng Taoyuan Pilots sa P.League Taiwan.

Mayaman din sa karanasan sa 3×3 ang 6-foot high-flyer dahil na rin sa kanyang stint sa Gilas Youth at Gilas 3×3 squad.

Sa Blackwater magsasama ang Rivero brothers pati sina Hubert Cani, Jeff Javillonar, Mac Sabellina at Alfrancis Tamsi.

Kasalukuyang nasa 10th place ang Red Presidents na may 160 tour points, kailangan nilang makapasok sa eighth spot upang mag-qualify sa Grand Finals. (Cyreel Zarate)