Presyo ng asukal target ibaba sa P85 bawat kilo

Target ng gobyerno na maibaba sa P85 kada kilo ang preso ng refined sugar sa mga palengke at supermarkets sa sandaling dumating sa bansa ang inangkat na 240,000 metriko tonelada ng refined sugar.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni Pablo Luis Azcona, kinatawan ng mga magsasaka sa Sugar Regulatory Administration, mayroong inaprubahan ang Board na 440,000 metric tons ng refined sugat na aangkatin sa ibang bansa.

Dalawang daang libong metriko tonelada rito ay ilalabas sa merkado para mapababa ang presyo ng asukal at ang matitirang 240,000 metric tons ay magsisilbing buffer stock ng bansa.

“Mayroon tayong allocation, for immediate arrival. Iyong plano kasi po ng Department of Agriculture is iyon ‘yong titemper ng mataas na retail price po. We are trying po to make sure na iyong retail price po natin is bababa to 85% without hurting naman po the farmers. Iyong inaprubahang sugar order po is for 200,000 and then plus 240,000 buffer stock po,” ani Azcona. (Aileen Taliping)