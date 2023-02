Petmalu! 25 most wanted nasukol ni Major

Bihira tayo magtampok ng achievement o tagumpay ng mga miyembro ng Philippine National Police (PNP) dahil nakakalungkot mang aminin pero mas nabibigyang pansin ang kanilang mga kapalpakan.

Pero kung katulad ng aking ibabahagi sa inyong na tagumpay ng isang opisyal ng PNP ay nakatitiyak akong matatabunan ang mga hindi magagandang balita tungkol sa PNP.

Ang aking tinutukoy ay ang accomplishment ni Police Major Jobet Castro ng Sta. Teresita sa Batangas.

Sa pagkakatuklas ko sa mga naging accomplishment ni Major Castro ay malupet pala ito as in.

Ngayon daw ay umaabot na sa 25 most wanted person ang nahulog sa kanyang bitag.

Pinakahuling natimbog ni Major ay ang isang most wanted na 21 taon na raw nagtatago sa batas.

Kung hindi ba naman matinik itong si Major ay sa North Cotabato niya natimbog ang 21-taon ng #1 most wanted hindi lang sa Batangas kundi sa buong Region 4.

Kaya keber kayong mga wanted sa batas kay Major dahil kahit ilang taon na kayong nagtatago at magbago man ang inyong anyo ay hindi kayo makakaligtas sa husay ng pagmamanman ni Major Castro.

Isa ang akusadong si Rafael Bancoro y Encarnacion na sinasabing galamay ng Randy Doce Gonzales criminal group at dating taga Barangay Talang, San Nicolas, Batangas sa nasukol ni Major Castro sa kanyang pinagtataguan sa Brgy. Dagupan, Kabacan, North Cotabato.

Sa bisa ng inisyung warrant of arrest ni Hon. Benjamin P. Martinez, Executive Judge, RTC, Fourth Judicial Region, Branch 86 ng Taal na may petsang April 26, 2002 para sa kasong murder na may walang nirekomendang piyansa ay natimbog ang salarin.

Siyempre naman hindi solong ginawa ito ni Major kundi katuwang niya ang ilang tauhan ng Sta Teresita at Kabacan MPS ay nakorner ang suspek.

Diba nga kakabilib si Major dahil walang maliit o malaking kaso para sa kanya. Basta’t pinaghahanap ka ng batas ay hahabulin ka saaang lupalop ka man ng mundo magtago.

Pero may pagka-humble din itong si Major Castro dahil sabi na ay ginagawa niya ito dahil ang pagpursige na mahuli ang mga Most Wanted na nagtatago sa batas ay isang prayoridad ng Regional Director ng Region 4A na nasa ilaim ng pamumuno ni PGEN Jose Melencio Nartatez,Jr.

Naniniwala si Major Castro kay Gen Nartatez na ang paghuli ng matagal nang nagtatago na mga kriminal ay magsisilbing warning sa mga nag-iisip na gumawa ng krimen, dahil sila’y mahuhuli rin.

Siyempre bilang ama ay hinangaan ni Batangas Provincial Director, Col Pedro Soliba, ang accomplishment ng kanyang mga tauhan na nasa likod ng nasabing matagumpay na operasyon.

Sa iba pang kagawad ng PNP na nagpapamalas ng kahusayan sa pagpapatupad ng batas, saludo sa inyo ang Aksyon Lady at hangad ko na dumami pa ang inyong lahi upang sa gayon ay maubos ang mga nagtatagong criminal.