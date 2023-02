PBA Player of the Week! Mark Barroca ibinangon Magnolia Hotshots

MATAPOS ang 0-3 start sa PBA Governors Cup, nanalo naman ng dalawang sunod ang Magnolia sa pangunguna ni Mark Barroca.

Ang veteran guard ay nag-average ng 20.0 points, 3.0 rebounds, 3.5 assists at 2.0 steals sa nagdaang dalawang laro ng Hotshots.

Bunga nito, naiuwi ng 36-year old ang Cignal Play-PBA Press Corps Player of the Week mula Pebrero 8 hanggang 12.

Unang nagtala ng 19 points, three rebounds, four assists at two steals si Barroca sa panalo ng Magnolia laban sa Phoenix, 108-95.

Patuloy pa rin umarangkada si Barroca sa kanilang “Manila Classico” matchup laban sa Ginebra kung saan meron siyang 21 points, three boards, three assists at two steals sa kanilang 111-88 victory.

Inungusan ni Barroca sina Nick Demusis ng Rain or Shine at Mikey Williams ng TNT para sa weekly citation. (Cyreel Zarate)