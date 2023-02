Paris Olympics inayawan! Eumir Marcial pokus sa world title, datung

NAPAGDESISYUNAN ni Eumir Felix Marcial na hindi na sumabak sa 2024 Paris Olympics.

Ayon kay MP Promotions head Sean Gibbons, natupad na ni Marcial ang pangarap makasungkit ng medalya sa Olympics matapos manalo ng bronze sa Tokyo nitong 2021.

Aniya, oras na para sa 27-year old na mag-focus sa professional career at manalo ng mga titulo upang kumita.

“Eumir missed the 2016 Olympics but made it to Tokyo and took a bronze medal so he’s achieved his Olympic dream,” sabi ni Gibbons.

“The amateurs served a purpose. It’s time to become a world champion and make himself a lot of money in the pros.”

Kagagaling lang ni Eumir sa second-round KO victory laban kay Ricardo Villalba ng Argentina nitong Linggo lamang.

Sinabi ni Marcial na malabo rin siya para sa 32nd Southeast Asian Games sa Cambodia dahil sa kanyang pararating na laban sa Mayo.

Kasalukuyang may 4-0 win-loss record si Marcial sa kanyang pro fights, kabilang na rito ang 2 KOs. (Cyreel Zarate)